mercoledì, 18 Febbraio , 26

Milano Cortina, argento Italia in staffetta femminile short track

(Adnkronos) - Ancora una medaglia italiana dallo short...

Roma, allerta arancione per forte vento: Gualtieri firma ordinanza

(Adnkronos) - Allerta arancione per forte vento a...

Pucci si prende il Tapiro d’Oro: “Mia comicità è diventata di estrema destra”

(Adnkronos) - Nella prossima puntata di 'Striscia la...

Milano Cortina, la storia di Jake Canter: dieci anni fa ha rischiato di morire, oggi è bronzo alle Olimpiadi

(Adnkronos) - Dieci anni fa ha rischiato di...
italia-deve-risarcire-sea-watch,-meloni:-“decisione-lascia-senza-parole”
Italia deve risarcire Sea Watch, Meloni: “Decisione lascia senza parole”

Italia deve risarcire Sea Watch, Meloni: “Decisione lascia senza parole”

Video NewsItalia deve risarcire Sea Watch, Meloni: "Decisione lascia senza parole"
Redazione-web
Di Redazione-web

“I magistrati premiano chi viola la legge?”

Roma, 18 feb. (askanews) – La decisione dei giudici di far risarcire la nave Sea Watch “lascia senza parole”. Lo dice la premier Giorgia Meloni in un video.”Vi ricordate, Karola Rakete – chiede Meloni – che nel 2019 speronò una motovedetta della Guardia di Finanza per portare con la nave che comandava degli immigrati irregolari in Italia? Non solo all’epoca la Rakete è stata assolta perché secondo alcuni magistrati è consentito forzare un blocco di polizia in nome dell’immigrazione illegale di massa, ma oggi i giudici prendono un’altra decisione che lascia letteralmente senza parole”.”Hanno condannato lo Stato italiano a risarcire con 76.000 euro, sempre degli italiani, la ONG proprietaria della nave capitanata dalla Rakete perché dopo lo speronamento ai danni dei nostri militari l’imbarcazione era stata giustamente trattenuta e posta sotto sequestro. Decisione della magistratura commentata felicemente dall’ONG che dichiara testualmente: il diritto ancora una volta dà ragione alla disobbedienza civile. Allora la mia domanda è ma il compito dei magistrati è quello di far rispettare la legge o quello di premiare chi si vanta di non rispettare la legge?”, afferma la premier.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.