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Italia e Cina insieme per il futuro dell’arredamento
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Italia e Cina insieme per il futuro dell’arredamento

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ROMA – Un accordo che supera i modelli tradizionali di collaborazione, proponendo un approccio basato su equità, sviluppo condiviso e valorizzazione delle competenze.

L’obiettivo: Italia e Cina insieme per costruire il futuro dell’arredamento. Al confronto, promosso dall’Associazione Esperienza Italia presieduta da Andrea Torracca – informa una nota – che si è svolto di recente a Roma alla Camera dei deputati, hanno partecipato rappresentanti istituzionali e imprenditoriali per rafforzare la cooperazione e l’internazionalizzazione delle imprese italiane.

Tema centrale: la partnership strategica con il distretto del mobile di Nankang, nella città di Ganzhou, uno dei principali poli produttivi mondiali con oltre 8.000 aziende. Nel suo intervento l’onorevole Chiara Gribaudo (Pd) ha evidenziato il carattere innovativo del progetto, sottolineando la necessità di ribaltare le dinamiche passate: non più acquisizioni di aziende italiane da parte di capitali esteri, ma creazione di nuove attività italiane direttamente nei mercati asiatici. Un modello che punta a rafforzare la presenza industriale italiana all’estero, mantenendo identità e controllo.

L’iniziativa si inserisce in un contesto globale in cui la Cina riveste un ruolo sempre più centrale nei settori industriali e tecnologici, dall’automotive alla robotica. In questo scenario, la cooperazione internazionale diventa una leva strategica per affrontare le sfide future e cogliere nuove opportunità di crescita.

All’evento hanno preso parte anche rappresentanti della ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, insieme a istituzioni finanziarie come Cassa Depositi e Prestiti, Sace e Simest, a conferma dell’importanza del supporto pubblico nei processi di espansione internazionale.

Il progetto promosso da Esperienza Italia si distingue per la volontà di tutelare il made in Italy, come ha sottolineato Torracca, “portandolo nel mondo senza perderne valore, qualità e autonomia, attraverso joint venture e collaborazioni industriali”.
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