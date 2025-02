Italia-Egitto, telefonata tra Meloni sente Al-Sisi: “Pace giusta a Gaza”

ROMA – Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto una conversazione telefonica con il Presidente egiziano, Abdel Fattah Al-Sisi.

Il colloquio ha permesso di passare in rassegna i principali temi della cooperazione bilaterale, a partire dalle iniziative avviate dall’Italia nei settori dell’istruzione, della formazione professionale, delle energie rinnovabili e dell’agricoltura sostenibile nel quadro del Piano Mattei per l’Africa e della collaborazione sul dossier migratorio in linea con il memorandum d’intesa UE – Egitto.

I due leader hanno anche discusso della situazione in Medio Oriente, concordando sulla necessità di continuare a lavorare per la stabilizzazione e la ricostruzione di Gaza con l’obiettivo di rilanciare un dialogo politico per una pace giusta e duratura nella regione.

