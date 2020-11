Italia, Evani alza l’asticella: “Final Four? Non vedo l’ora. Vogliamo misurarci coi più forti”

Chicco Evani, vice alleantore della nazionale italiana, è intervenuto nel post gara di Bosnia-Italia e ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla brillante prestazione offerta dagli azzurri a Sarajevo. Ecco quanto, delle sue parole, è stato ripreso dalla nostra redazione:

“Ci sentiamo tutti i giorni io e Roberto, lui sa quello che succede qui. E’ sempre lui a gestire il gruppo, anche a distanza. I ragazzi hanno dato una bella soddisfazione a tutta l’Italia, però lasciatemi dire che abbiamo fatto un gran bel regalo anche a mister Mancini. Final four? Non vediamo l’ora di confrontarci in questa competizione per vedere qual è il nostro livello di gioco. Pensiamo di esserci avvicinati alle grandi nazionali d’Europa. Poi vedremo, certo, il campo dovrà dimostrare chi avrà ragione. La nostra filosofia però è sempre la stessa: arrivare a un risultato tramite il gioco”.