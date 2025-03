Italia-Germania: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Torna in campo l’Italia di Luciano Spalletti. Oggi, giovedì 20 marzo, gli Azzurri affrontano la Germania a San Siro, nell’andata dei quarti di finale di Nations League. Il confronto (ritorno previsto domenica 23 marzo al Signal Iduna Park di Dortmund) mette in palio la semifinale contro una tra Portogallo e Danimarca.

Spalletti dovrà fare a meno di Retegui, rientrato per un risentimento muscolare. Davanti, con Raspadori, potrebbe esserci una chance per Kean. Ecco le probabili formazioni della sfida di stasera alle 20:45:

Italia (3-5-1-1): Donnarumma; Buongiorno, Bastoni, Calafiori; Di Lorenzo, Barella, Ricci, Tonali, Cambiaso; Raspadori; Kean. All. Spalletti

Germania (4-2-3-1): Nubel; Kimmich, Koch, Schlotterbeck, Mittelstadt; Andrich, Goretzka; Sané, Musiala, Adeyemi; Undav. All. Nagelsmann.

La partita di Nations League tra Italia e Germania sarà visibile in diretta, in esclusiva e in chiaro su Rai 1. Il match sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay.