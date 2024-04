italia-ghana,-mattarella:-impegno-comune-su-formazione-giovani

Il Capo dello Stato visita centro salesiano don Bosco di Ashaiman

Ashaiman, 6 apr. (askanews) – “Qui, come in altre iniziative, si respira lo spirito di questa collaborazione tra Ghana e Italia: quella di avere la consapevolezza che il nostro futuro è comune e che viene affidato ai giovani e abbiamo quindi la responsabilità della loro formazione per il loro futuro. Questo è l’impegno comune che intendiamo svolgere e sviluppare, e questo è il senso della mia visita qui in Ghana in questi due giorni ed è quello che abbiamo definito con il presidente Akufo-Addo e che intendiamo svolgere in maniera intensa”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella visitando in Ghana il centro salesiano don Bosco di Ashaiman, nei pressi della capitale Accra, dove, con il contributo di Confindustria Alto Adriatico, i giovani locali vengono formati a livello professionale per poter lavorare in Italia.