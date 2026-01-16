venerdì, 16 Gennaio , 26

italia-giappone,-meloni-a-takaichi:-crediamo-molto-in-nostra-alleanza
Italia Giappone, Meloni a Takaichi: crediamo molto in nostra alleanza

Italia Giappone, Meloni a Takaichi: crediamo molto in nostra alleanza

Italia Giappone, Meloni a Takaichi: crediamo molto in nostra alleanza
Redazione-web
Di Redazione-web

Tokyo, 16 gen. (askanews) – “Sono estremamente contenta di essere qui dopo il nostro breve incontro a Johannesburg e i nostri dialoghi telefonici. Questa è la terza volta che io vengo in Giappone in 3 anni che sono al governo e non è stato un caso, è stata una scelta”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in una dichiarazione in apertura del bilaterale con la prima ministra giapponese Sanae Takaichi al Kantei, la residenza ufficiale della leader nipponica.

“La prima volta che sono venuta qui – ha ricordato – abbiamo elevato i nostri rapporti a livello di partenariato strategico. La seconda volta che sono stata qui nell’ambito del G7 di Hiroshima abbiamo approfittato per discutere di un Piano di azione triennale 2024-2027 per darci degli obiettivi che fossero chiari, definiti e con delle scadenze temporali, che abbiamo rispettato. Torno qui la terza volta, sono il primo leader europeo che viene qui da quando lei si è insediata e approfittiamo per elevare ancora una volta le nostre relazioni bilaterali a livello di partenariato strategico speciale”.

“Il messaggio è che crediamo molto in questa alleanza, crediamo molto in questa cooperazione, crediamo molto in questa amicizia”, ha sottolineato la premier ricordando che il bilaterale si tiene in occasione del “160esimo anniversario delle nostre relazioni bilaterali che racconta anche quanto siano profonde, quanto siano state durature e continuative le nostre relazioni bilaterali”.

