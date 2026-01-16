italia-giappone,-meloni:-impegno-comune-per-pace-ucraina-e-medio-oriente

venerdì, 16 Gennaio , 26

Tokyo, 16 gen. (askanews) – “Questa è anche un’occasione per fare il punto sulle tante crisi aperte a livello globale, sulle tante questioni globali in agenda per confermare il nostro impegno comune chiaramente per arrivare a una pace giusta e duratura in Ucraina, per consolidare il processo di pace in Medio Oriente, per garantire la sicurezza e la stabilità dell’Indo-Pacifico”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni dopo il bilaterale con la prima ministra giapponese Sanae Takaichi al Kantei, la residenza ufficiale della leader nipponica.

Giorgia Meloni e Sanae Takaichi, si legge nella dichiarazione congiunta diffusa al termine del vertice, “le prime donne a guidare i governi delle rispettive nazioni, hanno riaffermato il legame storico di amicizia e collaborazione esistente tra Giappone e Italia, uniti da principi condivisi, interessi comuni e da un fermo impegno a tutelare l’ordine internazionale basato sullo Stato di diritto e a promuovere pace, prosperità e stabilità a livello globale”.

