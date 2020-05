Italia, Insigne segna il gol della vittoria! Trionfo in e-Euro2020 | VIDEO

Lorenzo Insigne decide l’Europeo per l’Italia. Peccato si tratti della Nazionale italiana degli E-Sports: un torneo giocato online da professionisti dei videogame. Tutto ufficiale, chiaro! Il profilo della Nazionale italiana ha gioito per il primo trofeo virtuale degli azzurri.

Italia campione d’Europa: Naples17X segna con Insigne!

D’altronde con un nickname così difficile immaginare altro: è proprio Lorenzo Insigne a segnare il match allo scadere. Pierluigi Pardo esulta: l’Italia è campione. Naples17X è il ragazzo che ha portato al trionfo – per la prima volta nella storia – l’Italia nell’Europeo virtuale: vittoria sofferta contro la Serbia.

Non è un caso, non conta il Coronavirus: gli E-Sports stanno pian piano prendendo il sopravvento. Veri e propri professionisti delle console in grado di guadagnare tantissimi soldi dietro una televisione: nulla di scontato, ovvio. Dietro rimane tanto lavoro e dedizione: a lungo sottovalutati, gli e-sports stanno ribaltando ogni pronostico e grazie a tante piattaforme di streaming – come Twitch – si stanno imparando a conoscere. Tanti club europei hanno già la loro squadra virtuale, sintomo del fatto che il futuro è anche lì.

Le parole di Gravina

Complimenti agli Azzurri dell’eNazionale abbiamo creduto sin dall’inizio in questa nuova forma di competizione, che accomuna gli appassionati di calcio a quelli degli eGames. Dopo aver raggiunto questo importante traguardo targato UEFA, siamo pronti a lanciarci nella nuova sfida: il Mondiale organizzato dalla FIFA

