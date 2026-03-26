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Italia-Irlanda del Nord 2-0, Tonali e Kean portano Gattuso in finale playoff
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Italia-Irlanda del Nord 2-0, Tonali e Kean portano Gattuso in finale playoff

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By Redazione-web

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(Adnkronos) – L’Italia vola in finale ai playoff per i Mondiali 2026. Oggi, giovedì 26 marzo, gli azzurri del ct Gennaro Gattuso hanno battuto l’Irlanda del Nord 2-0 alla New Balance Arena di Bergamo nella semifinale degli spareggi per accedere alla fase finale della rassegna iridata di scena il prossimo giugno in Stati Uniti, Messico e Canada. A decidere la sfida le reti di Sandro Tonali al 55′ e di Moise Kean all’80’. L’Italia affronterà in finale la Bosnia in trasferta. 

 

La Bosnia si è qualificata battendo 5-3 il Galles a Cardiff dopo i rigori. 

 

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