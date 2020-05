Italia, Mancini: “Andremo a Bergamo e Milano con la Nazionale”

Roberto Mancini, ct della Nazionale italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Think Magazine in merito all’Italia e all’emergenza Coronavirus. Di seguito le sue parole.

Italia, Mancini: “La Nazionale sarà a Bergamo per ricordare le vittime”

“La Nazionale italiana sarà a Bergamo e Milano: il ricordo andrà alle tante vittime e la nostra presenza sarà utile per celebrare tutti i protagonisti di questa lunga e ancora difficile lotta alla pandemia di Coronavirus. Quando le condizioni di contagio lo permetteranno, saremo lì. Sono convinto che non ci dimenticheremo mai di questo periodo: le tragedie e le sofferenze ci hanno segnato”.

Spadafora sulla ripartenza

“Continua ad esserci preoccupazione e questa ci ha portato a prendere decisione responsabili. Quando eravamo in difficoltà la realtà calcistica ci faceva pressioni per ricominciare ed era paradossale. Ora che si può riprendere è giusto farlo e sono contento che si faccia con la Coppa Italia”. (Clicca qui per leggere tutto)

