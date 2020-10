Italia, Mancini contro Speranza: “Si deve pensare prima di parlare”

Il CT dell’Italia, Roberto Mancini, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa quest’oggi in vista della partita di domani.

Le sue parole

“Le parole di Speranza? Si dovrebbe pensare prima di parlare. Lo sport è un diritto di tutti esattamente come il lavoro. E’ una parte importante della società. Non posso cambiare idea su questa cosa. Domani è una partita importante, non possiamo compromettere il buon lavoro fatto fin qui. Facciamo bene, anche per il ranking. Abbiamo superato molte posizioni, ora dobbiamo sperare di avere un buon punteggio per il mondiale. Domani voglio valutare giocatori nuovi. Caputo merita di essere qui. Il capitano sarà chi ha più presenze in azzurro negli undici titolari. Il Covid non ci ha creato grossi problemi, Bonucci e Chiellini arriveranno domani”.

