italia,-mancini:-“ho-sperato-di-tornare-ad-allenare-la-nazionale”

(Adnkronos) – A poche ore dalla sfida Estonia-Italia, in programma oggi, sabato 11 ottobre, Roberto Mancini torna a parlare di Nazionale. L’ex ct, che ha trascinato gli azzurri al trionfo negli Europei 2021, è stato ospite del Festival dello Sport di Trento, organizzato da La Gazzetta dello Sport, dove ha raccontato anche del suo addio e di un rapporto con il presidente federale Gabriele Gravina ormai logorato: “C’è stata qualche parola, un po’ di incomprensioni. Sarebbe stato sicuramente meglio chiarire le situazioni, da parte mia in primis. Poi si fanno anche delle scelte sbagliate”.

Il riferimento è all’addio alla Nazionale per allenare quella dell’Arabia Saudita, avventura quasi disastrosa, che oggi si è trasformata in rimpianto. Mancini era anche uno dei candidati alla panchina azzurra dopo l’esonero di Luciano Spalletti e prima della nomina a ct di Gennaro Gattuso: “Ho sperato di poter tornare ad allenare la Nazionale per il post Spalletti, ma sapevo anche che era impossibile”.