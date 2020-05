Italia, Mancini: “Tornare a giocare darebbe un senso di normalità”

Roberto Mancini, ct della Nazionale italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport in merito alla possibile ripartenza del campionato. Di seguito le parole del commissario tecnico.

Mancini: “Se si potrà partire allora giusto farlo”

Credo che se si avrà modo di ripartire bisogna farlo. Questo è tutto molto complicato, non è mai accaduto che il calciatori si fermassero per così tanto tempo. Eppure se ci saranno le condizioni per tornare a giocare non ci sono dubbi, lo si deve fare. La mia speranza rimane sul virus: col tempo potrebbe perdere la sua contagiosità e pericolosità. Sarebbe importante per tutti tornare sul campo: darebbe un senso di normalità.

De Luca orgoglioso della Campania

Nella consueta conferenza del venerdì pomeriggio, Vincenzo De Luca, governatore della Regione Campania, ha fatto il punto della situazione sulla diffusione del coronavirus:

“La Regione prenderà delle misure diverse per la ristorazione e le attività balneari. Credo che i ristoratori non avranno nemmeno il tempo per prepararsi, farò dei colloqui con le associazioni di categoria. Credo sia necessario aprire tutto giovedì e non lunedì, perché non ci sarà nemmeno il tempo per fare la sanificazione dei locali. Se dovessimo aprire lunedì, il 70% non potrebbe aprire”. Clicca qui per leggere tutto

