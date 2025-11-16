domenica, 16 Novembre , 25

Sinner trionfa e Laila… lo abbraccia: la festa di Jannik dopo la vittoria delle Atp Finals

(Adnkronos) - Jannik Sinner domina a Torino e...

Sinner campione alle Atp Finals, quanto guadagna e come cambia il ranking

(Adnkronos) - Jannik Sinner non sbaglia e vince...

“Tifo Sinner”, la ‘redenzione’ di Bruno Vespa

(Adnkronos) - "E' più forte di me. Sto...

Sinner-Alcaraz, massaggio e fasciatura per Carlos. Cos’è successo alle Atp Finals

(Adnkronos) - Problema fisico per Carlos Alcaraz durante...
italia-norvegia,-oggi-qualificazioni-mondiali-2026-–-la-diretta
Italia-Norvegia, oggi qualificazioni Mondiali 2026 – La diretta

Italia-Norvegia, oggi qualificazioni Mondiali 2026 – La diretta

DALL'ITALIA E DAL MONDOItalia-Norvegia, oggi qualificazioni Mondiali 2026 - La diretta
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – L’Italia affronta la Norvegia oggi domenica 16 novembre a Milano nel match per l’ultima giornata del girone I di qualificazione ai Mondiali 2026 di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. Gli azzurri hanno 18 punti, la Norvegia guida la classifica a quota 21 con una differenza reti nettamente migliore. L’Italia dovrebbe vincere 9-0 per conquistare il primo posto e la qualificazione diretta ai Mondiali. Il secondo posto costringe invece a giocare i playoff. 

 

Il sorteggio degli accoppiamenti dei playoff è in programma giovedì 21 novembre alle 13 a Zurigo. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.