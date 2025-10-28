martedì, 28 Ottobre , 25

Crotone, il sindaco si dimette dopo aver aggredito con calci e pugni un consigliere comunale

(Adnkronos) - Il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce,...

Serie A, oggi Atalanta-Milan – Diretta

(Adnkronos) - Big match in Serie A. Oggi,...

Egitto, in fiamme nave da crociera: a bordo anche italiani

(Adnkronos) - La Farnesina e l’ambasciata italiana in...

Ferragni e il Pandoro gate, influencer risarcisce signora che ha chiesto i danni

(Adnkronos) - Chiara Ferragni ha risarcito la signora...
italia-nostra-riconosciuta-fra-eccellenze-patrimonio-culturale-italiano
Italia Nostra riconosciuta fra eccellenze patrimonio culturale italiano

Italia Nostra riconosciuta fra eccellenze patrimonio culturale italiano

AttualitàItalia Nostra riconosciuta fra eccellenze patrimonio culturale italiano
Redazione-web
Di Redazione-web

Milano, 28 ott. (askanews) – Italia Nostra riconosciuta fra le eccellenze del patrimonio culturale italiano dal ministero delle Imprese e del Made in Italy: il 29 ottobre sarà emesso il francobollo celebrativo dei 70anni dell’Associazione, che è stato svelato oggi in anteprima per il congresso nazionale.

“L’interazione è una forma di arricchimento. Per il futuro di Italia Nostra creeremo maggiori connessioni tra tutti i nostri soci e le 200 sezioni diffuse sul territorio italiano. Questa è la vera ricchezza e la forza della nostra Associazione: una presenza capillare che ci consente una tutela effettiva e continuativa dei nostri beni culturali e ambientali” ha dichiarato oggi Edoardo Croci, Presidente Nazionale di Italia Nostra durante il Congresso nazionale ‘L’Italia è ancora da salvare?’, organizzato per celebrare i 70anni dell’Associazione”.

“Continueremo nel nostro impegno di tutela del patrimonio artistico, culturale, storico e naturalistico – ha concluso Croci – basato non su posizioni ideologiche ma su dati oggettivi, risultato di analisi scientifiche”.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.