lunedì, 12 Gennaio , 26

Camminare aiuta il cuore degli anziani, bastano 4000 passi due volte a settimana

(Adnkronos) - Per le persone anziane, camminare anche...

Groenlandia, soldati Nato per proteggere isola da Russia e Cina: basterà a Trump?

(Adnkronos) - Il Regno Unito in campo per...

Trump, Cuba nel mirino: “Stop petrolio dal Venezuela, consiglio un accordo”

(Adnkronos) - Dopo il Venezuela, c'è Cuba nel...

Iran, proteste represse nel sangue. Trump valuta l’attacco

(Adnkronos) - Centinaia di morti in Iran, dove...

Italia Polo Challenge, trionfo di Fieracavalli a Courmayeur

AttualitàItalia Polo Challenge, trionfo di Fieracavalli a Courmayeur
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 11 gen. (askanews) – Si è chiusa con il trionfo di Fieracavalli la prima tappa dell’Italia Polo Challenge 2026, disputata a Courmayeur. La squadra veronese, alla sua prima partecipazione al torneo, ha superato 7-5 il Grand Hotel Royal e Golf in una finale – spiga una nota – intensa e spettacolare. Il francese Clement Delfosse è stato premiato come miglior giocatore, mentre la tedesca Arlett Heinemann, prima donna a guidare un team nell’IPC, ha ricevuto il riconoscimento come migliore “amateur”. Nella finale per il terzo posto Ram ha avuto la meglio su Courmayeur ai rigori per 5-4, dopo un 4-4 nei tempi regolamentari. La finale per il quinto posto ha visto Schafhof E. vincere contro Costa Smeralda (9-3).

Durante la finalissima, Fieracavalli ha imposto il proprio ritmo fin dal primo “chukker” con l’argentino Pato Rattagan subito a segno con una tripletta, mentre Patrick Maleitzke ha risposto con una doppietta. La sfida tra i due giocatori è stata il leitmotiv di tutta la partita. Nel terzo chukker Fieracavalli ha allungato sul 6-3, prima della rimonta finale di Grand Hotel Royal e Golf, chiusa con l’ultimo gol di Heinemann. Nella sfida per il terzo posto, grande spettacolo tra Argentina e Francia: Alfredo Bigatti, tra i pochi giocatori al mondo con “handicap 9” e il francese Robert Strom hanno acceso il match tra Ram e Courmayeur, concluso ai rigori. Applausi anche per Therence Cusmano, autore del rigore decisivo per Ram, e per i capitani Fabrizio Facello e Giorgio Cosentino.

Il torneo, organizzato da The Chukker Company, ha registrato il tutto esaurito in tribuna, confermando il successo della formula che unisce sport di alto livello, spettacolo e gratuità dell’ingresso. Gli organizzatori Adriano Motta e Pato Rattagan, quest’ultimo anche ideatore del circuito, hanno commentato: “Questo evento è il frutto di un grande lavoro di squadra con sponsor e istituzioni. L’entusiasmo del pubblico e la passione vissuta in questi giorni confermano il valore di un progetto che punta a unire sport di alto livello, incontro e condivisione. Esserci riusciti è per noi la gioia più grande”.

Soddisfazione anche da parte delle istituzioni. Il sindaco di Courmayeur, Roberto Rota, ha dichiarato: “Le emozioni di questa edizione sono state tantissime. Il fair play tra i giocatori rimane l’aspetto più significativo. Questo è il genere di campioni che vogliamo per ispirare i giovani”. Alla premiazione hanno preso parte anche rappresentanti delle istituzioni locali e sportive, tra cui Marta Castori, Direttore Generale Centro Servizi Courmayeur; Giulio Grosjacques, assessore regionale al Turismo e Commercio; Giuseppe Argirò, AD Compagnia Valdostana delle Acque; e Giovanna Piccolo, presidente del Comitato regionale Valle d’Aosta della Federazione Italiana Sport Equestri.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.