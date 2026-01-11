Italia Polo Challenge, trionfo di Fieracavalli a Courmayeur

Roma, 11 gen. (askanews) – Si è chiusa con il trionfo di Fieracavalli la prima tappa dell’Italia Polo Challenge 2026, disputata a Courmayeur. La squadra veronese, alla sua prima partecipazione al torneo, ha superato 7-5 il Grand Hotel Royal e Golf in una finale – spiga una nota – intensa e spettacolare. Il francese Clement Delfosse è stato premiato come miglior giocatore, mentre la tedesca Arlett Heinemann, prima donna a guidare un team nell’IPC, ha ricevuto il riconoscimento come migliore “amateur”. Nella finale per il terzo posto Ram ha avuto la meglio su Courmayeur ai rigori per 5-4, dopo un 4-4 nei tempi regolamentari. La finale per il quinto posto ha visto Schafhof E. vincere contro Costa Smeralda (9-3).

Durante la finalissima, Fieracavalli ha imposto il proprio ritmo fin dal primo “chukker” con l’argentino Pato Rattagan subito a segno con una tripletta, mentre Patrick Maleitzke ha risposto con una doppietta. La sfida tra i due giocatori è stata il leitmotiv di tutta la partita. Nel terzo chukker Fieracavalli ha allungato sul 6-3, prima della rimonta finale di Grand Hotel Royal e Golf, chiusa con l’ultimo gol di Heinemann. Nella sfida per il terzo posto, grande spettacolo tra Argentina e Francia: Alfredo Bigatti, tra i pochi giocatori al mondo con “handicap 9” e il francese Robert Strom hanno acceso il match tra Ram e Courmayeur, concluso ai rigori. Applausi anche per Therence Cusmano, autore del rigore decisivo per Ram, e per i capitani Fabrizio Facello e Giorgio Cosentino.

Il torneo, organizzato da The Chukker Company, ha registrato il tutto esaurito in tribuna, confermando il successo della formula che unisce sport di alto livello, spettacolo e gratuità dell’ingresso. Gli organizzatori Adriano Motta e Pato Rattagan, quest’ultimo anche ideatore del circuito, hanno commentato: “Questo evento è il frutto di un grande lavoro di squadra con sponsor e istituzioni. L’entusiasmo del pubblico e la passione vissuta in questi giorni confermano il valore di un progetto che punta a unire sport di alto livello, incontro e condivisione. Esserci riusciti è per noi la gioia più grande”.

Soddisfazione anche da parte delle istituzioni. Il sindaco di Courmayeur, Roberto Rota, ha dichiarato: “Le emozioni di questa edizione sono state tantissime. Il fair play tra i giocatori rimane l’aspetto più significativo. Questo è il genere di campioni che vogliamo per ispirare i giovani”. Alla premiazione hanno preso parte anche rappresentanti delle istituzioni locali e sportive, tra cui Marta Castori, Direttore Generale Centro Servizi Courmayeur; Giulio Grosjacques, assessore regionale al Turismo e Commercio; Giuseppe Argirò, AD Compagnia Valdostana delle Acque; e Giovanna Piccolo, presidente del Comitato regionale Valle d’Aosta della Federazione Italiana Sport Equestri.