italia-polonia-ai-mondiali-di-pallavolo:-orario-e-dove-vederla-in-tv-(in-chiaro)

(Adnkronos) – Torna in campo l’Italia di pallavolo. La Nazionale maschile sfida oggi, sabato 27 settembre, la Polonia nella semifinale dei Mondiali – in diretta tv, anche in chiaro, e streaming – di scena nelle Filippine. La squadra di ct Fefé De Giorgi, campione del mondo in carica dopo il trionfo del 2022 proprio contro i polacchi, è reduce dalla netta vittoria dei quarti contro il Belgio, che l’aveva battuta al tie break nella fase a gironi, e che è arrivata dopo quella degli ottavi contro l’Argentina. La Polonia invece, nella fase a eliminazione diretta, ha superato prima il Canada e poi la Turchia.

La semifinale dei Mondiali di pallavolo tra Italia e Polonia è in programma oggi, sabato 27 settembre alle ore 12.30 e sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva (gratis e in chiaro) su Rai 2 e in streaming gratuito su RaiPlay. Sfida visibile, per gli abbonati, anche sulla piattaforma Dazn e Volleyballworld.com.