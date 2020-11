Italia-Polonia, Evani: “Lewa non è l’unico problema da gestire, non possiamo fare calcoli”

Alberigo Evani, vice allenatore dell’Italia che questa sera sarà in panchina per via dell’assenza per Covid di Roberto Mancini, è intervenuto a Rai Sport prima del match contro la Polonia. Il tecnico ha parlato della partita e di alcuni punti che potrebbero decidere il prossimo futuro dell’Italia, dai Mondiali alla Nations League.

LE PAROLE DI ALBERIGO EVANI

Queste le parole di Alberigo Evani, vice allenatore dell’Italia: “Testa di serie nelle prossime qualificazioni del Mondiale? Era un obiettivo e un motivo per fare ancora meglio stasera. Questo non ci deve far rilassare perchè ci teniamo a far bene, a crescere, a divertirci e a far divertire. Come sta il CT? E’ dispiaciuto perchè ci tiene molto a stare con il gruppo, ormai lo sente suo. Però è anche tranquillo perchè sa il tipo di giocatori che ha. Ha ragazzi straordinari, sa che gli undici e i cinque che entreranno daranno il massimo per portare a casa il risultato.

Stasera non possiamo fare calcoli. Non si può giocare per un risultato ma per cercare di portare in campo i nostri principi in entrambe le fasi di gioco e possibilmente essere più bravi dell’avversario. E’ difficile conquistare un risultato se giochi peggio dell’avversario. Pericolo maggiore è Lewandowski? E’ un attaccante straordinario, è pericoloso e completo. Purtroppo non c’è da preoccuparsi solo di lui. La Polonia è una squadra via che ha altri giocatori importanti. Cercheremo di limitare le loro forze e sfruttare i loro punti deboli che anche loro hanno. Stasera con l’azzurro cercheremo di dare gioia e riunire tutti coloro che stanno soffrendo in questo momento. E dargli un momento di felicità. Noi ce la metteremo tutta per arrivare a questo“.

