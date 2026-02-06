venerdì, 6 Febbraio , 26

Italia-Polonia, P. Chigi: eccellenti rapporti, impegno per pace giusta in Ucraina

Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 6 feb. (askanews) – “Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato oggi a Milano il Presidente della Repubblica di Polonia, Karol Nawrocki. Il colloquio – riferisce un comunicato di Palazzo Chigi – ha confermato l’eccellente stato delle relazioni bilaterali e la solidità del partenariato tra Roma e Varsavia. Nel corso del confronto è stata approfondita la cooperazione in ambito economico-commerciale e sono state esplorate le prospettive di un ulteriore rafforzamento della collaborazione nel settore dell’industria della difesa”.

Nel corso dell’incontro, svolto a poche ore dall’inaugurazione delle Olimpiadi di Milano-Cortina, “ampio spazio è stato dedicato ai principali dossier internazionali, con particolare riguardo al comune impegno a sostegno del percorso per una pace giusta e duratura per l’Ucraina. È stata inoltre ribadita l’importanza strategica del consolidamento del legame transatlantico, quale pilastro fondamentale per la stabilità e sicurezza nel contesto delle attuali sfide globali”.

