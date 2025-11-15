italia-protagonista-alla-quinta-edizione-di-rebuild-ukraine

L’evento è nel programma OpportunItaly promosso da MAECI e ICE

Roma, 15 nov. (askanews) – Ruolo da protagonista per l’Italia nella quinta edizione di ReBuild Ukraine, la fiera internazionale dedicata alla ricostruzione e allo sviluppo sostenibile dell’Ucraina tenutasi a Varsavia. L’evento ha rappresentato l’occasione per sostenere in modo concreto la ricostruzione ucraina, valorizzando il ruolo del settore privato accanto a quello delle istituzioni.ReBuild Ukraine rientra tra le fiere e le iniziative promosse dal Ministero degli Affari Esteri e del Commercio Internazionale (MAECI) e dall’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE) all’interno del programma OpportunItaly, per favorire lo sviluppo di connessioni commerciali tra buyer, distributori e imprenditori esteri e aziende italiane, attraverso servizi di digital business matching e contenuti sui settori strategici del Made in Italy come agroalimentare, luxury, moda, infrastrutture ed energie rinnovabili. Il piano in particolare prevede una strategia biennale volta ad intercettare la domanda internazionale e offrire contenuti pratici per la pianificazione dell’export alle aziende italiane intenzionate a crescere all’estero. OpportunItaly, dunque, non si esaurisce con la promozione delle manifestazioni internazionali, ma si configura come uno strumento digitale innovativo, concepito come una “Fiera oltre la Fiera”. La piattaforma, infatti, consente di mantenere viva la connessione tra operatori esteri e migliaia di imprese italiane presenti nei Padiglioni Italia delle principali fiere internazionali, favorendo l’interazione, lo scambio di informazioni e la creazione di nuove opportunità di business. Un collegamento diretto, da e verso il Made in Italy, accessibile in ogni luogo e in qualsiasi momento per sostenere il benessere delle imprese italiane.