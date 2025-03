Italia, quanto vale la Nations League? Il montepremi e quanto può guadagnare

(Adnkronos) – L’Italia torna in campo in Nations League. Gli azzurri di Spalletti sfideranno la Germania nei quarti di finale, con l’andata in programma a San Siro giovedì 20 marzo e il ritorno domenica 23 marzo. In palio non c’è soltanto il passaggio del turno, e quindi l’eventuale semifinale, ma anche un importante montepremi in denaro.

Il montepremi della Nations League è diviso a seconda della lega di appartenenza. Ogni federazione riceve un premio per la propria partecipazione al torneo, ma la più ricca, ovviamente è quella ‘A’, di cui fa parte l’Italia. Partecipando alla Lega A ogni squadra raccoglie già circa 2,25 milioni di euro, mentre per la B 1,5. I premi decrescono andando avanti: le federazioni partecipanti alla Lega C intascano 1,1 milione, quelle della D 750mila euro.

La Uefa fornisce le stesse cifre alle squadre che terminano al primo posto il proprio girone, mentre i premi salgono, nel caso della Lega A, in caso di qualificazione alle Finals, ovvero alle semifinali. I premi sono diventati più ricchi proprio dopo l’introduzione dei quarti di finale. Vincendo la Nations League si guadagnano 6 milioni di euro, mentre raggiungendo la finale

4,5. Poi 3,5 milioni sono destinati alla squadra terza classificata, vincitrice della finalina per il terzo posto, e 2,5 sono destinati alla quarta.

L’Italia fin qui ha già incassato 2,25 milioni di euro grazie alla partecipazione alla fase a gironi della Lega A. Contro la Germania ci sono in palio, almeno, ulteriori 2,25 milioni. In caso di vittoria finale gli azzurri chiuderebbero incassando un totale di 10,5 milioni di euro.