Italia-Serbia, Palalic: amicizia sempre più evidente

Visita delegazione deputati Parlamento serbo a omologhi Italia

Roma, 27 feb. (askanews) – Una delegazione dei deputati del Parlamento di Serbia ha avuto in questi giorni diversi appuntamenti istituzionali a Roma, con il presidente della Camera Lorenzo Fontana, il ministro Luca Ciriani, la senatrice Stefania Craxi, l’On. Giulio Tremonti e l’Ordine di Malta. Il capo della delegazione Jovan Palalic, presidente del gruppo per l’amicizia parlamentare Serbia e Italia e con il Vaticano, ha sintetizzato ad askanews il senso di questa visita e i temi toccati negli incontri.”La delegazione – ha detto Palalic – ha potuto verificare come l’amicizia tra Italia e Serbia, questo partnerariato, ogni giorno diventa sempre più evidente. Abbiamo potuto scambiare idee con i nostri omologhi italiani, uno scambio molto intenso negli ultimi mesi, coincidenti con le celebrazioni del 110 anniversario della grande missione umanitaria dell’esercito italiano durante la prima guerra mondiale. Per questo motivo la settimana prossima aspettiamo in Serbia la visita del ministro della Difesa italiano Guido Crosetto. Possiamo dire che siamo molto contenti, anche sul tema dell’integrazione europea possiamo dire che l’Italia ha confermato la sua posizione per un avanzamento veloce dei balcani occidentali, in primis della Serbia. E’ importante considerando che l’Italia, tra i principali paesi dell’Ue, non pone ulteriori condizioni per questo allargamento, rispettando le nostre riforme e ciò che abbiamo fatto nel processo di integrazione. Ne siamo molto grati all’Italia”.