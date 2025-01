Italia-Space X, verso accordo da 1,5 miliardi per comunicazioni sicure

(Adnkronos) –

L’Italia è in trattative avanzate con la SpaceX di Elon Musk per un accordo da 1,5 miliardi di euro che prevede la fornitura di servizi di telecomunicazioni sicure al governo italiano. Lo riferisce ‘Bloomberg’ sottolineando che “le discussioni sono in corso e non è stato raggiunto ancora un accordo finale sul contratto quinquennale”, ma il progetto è già stato approvato dai servizi di intelligence e dal ministero della Difesa italiano.

L’accordo prevederebbe la fornitura di una gamma completa di servizi crittografia di alto livello per le comunicazioni telefoniche e i servizi internet utilizzati dal governo, per i servizi di comunicazione per l’esercito italiano nell’area del Mediterraneo e l’implementazione di servizi satellitari in Italia per l’uso in situazioni di emergenza come attacchi terroristici o disastri naturali.

Secondo Bloomberg, il piano avrebbe subito un’accelerazione dopo l’incontro tra il premier Giorgia Meloni e il presidente designato degli Usa Donald Trump in Florida.

Musk non era presente alla cena a Mar-a-Lago. Secondo quanto apprende l’Adnkronos da fonti ben informate, il patron di Tesla, amico e estimatore della premier italiana, non sarebbe stato nella residenza del Tycoon durante la cena con i vertici della prossima amministrazione Usa e la leader italiana, per via di un precedente impegno.