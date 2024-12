Italia-Spagna: conferita la Laurea Honoris Causa al re di Spagna

Celebrazione si è svolta alla presenza del presidente Mattarella

Napoli, 13 dic. (askanews) – E’ terminata con la proclamazione in doppia lingua da parte del Rettore della Federico II Matteo Lorito e la consegna della pergamena, il conferimento del Dottorato di Ricerca Honoris Causa in Scienze Sociali e Statistiche al Re di Spagna Felipe VI. La celebrazione si è svolta all’interno del Teatro San Carlo, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un lungo applauso ha accolto la fine della lectio magistralis di Felipe VI.Durante la cerimonia il presidente Mattarella con sua figlia Laura, la regina Letizia di Spagna, il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il Cardinale Arcivescovo metropolita di Napoli Domenico Battaglia, il prefetto di Napoli Michele Di Bari, tra gli altri, hanno assistito alla proclamazione seduti nel palco reale.Il re Felipe VI di Spagna, nel suo discorso in occasione della cerimonia di conferimento del dottorato di ricerca da parte dell’università Federico II di Napoli ha parlato dell’importanza dell’università come luogo dove trovare risposte più adeguatee dove impariamo a cercare la verità attraverso la ragione poi ha parlato di Europa e dei rapporti che legano Spagna e Italia : “E’ importante unire le forze dei Paesi moderni, europeisti e saldi nei valori democratici, entro i quali la Spagna e l’Italia occupano uno spazio molto significativo”. Infine ha anche voluto ricordare le vittime dell’ondata di maltempo che si è abbattuta su Valencia.