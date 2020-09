Italia, stop per Meret e Insigne: trauma contusivo. I dettagli

Tredici calciatori azzurri hanno lasciato il ritiro a Castel di Sangro per giocare con la Nazionale italiana di Roberto Mancini. Di seguito i dettagli e il comunicato.

Italia, stop per Meret e Insigne

Il Commissario tecnico Roberto Mancini ha schierato in campo tre squadre che si sono affrontate in un mini torneo. Nel corso della seduta, Meret e Insigne hanno subito entrambi un trauma contusivo (rispettivamente ginocchio sinistro e caviglia sinistra), ma al momento le loro condizioni non destano preoccupazioni

