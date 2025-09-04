giovedì, 4 Settembre , 25
Italia, tegola per Gattuso: infortunio per Scamacca, lascia il ritiro

Italia, tegola per Gattuso: infortunio per Scamacca, lascia il ritiro
Redazione-web
Di Redazione-web

Infortunio per Gianluca Scamacca? L’attaccante dell’Atalanta ha lasciato oggi, giovedì 4 settembre, il ritiro dell’Italia a Coverciano, dove gli azzurri sono riuniti in vista delle partite, valide per le qualificazioni ai Mondiali 2026 che si svolgeranno in Stati Uniti, Messico e Canada, contro Estonia e Israele. Scamacca, reduce da una stagione compromessa proprio da diversi problemi fisici, era già arrivato in Nazionale con un risentimento accusato nell’ultima di campionato contro il Parma e non è riuscito a recuperare. 

Una bella tegola per Gattuso, che per le prime due partite da ct dell’Italia non potrà contare su Scamacca. L’attaccante tornerà a Bergamo e si sottoporrà ad alcuni test nel centro sportivo di Zingonia per capire l’entità del problema, con Juric che spera di averlo a disposizione per la prossima sfida di Serie A, in programma domenica 14 settembre in casa contro il Lecce. 

 

