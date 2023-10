Italia-Usa, Fedriga: Stati Uniti mercato importante per Fvg

Fedriga ha aperto i lavori del Transatlantic Investment Comittee

Trieste, 15 ott. (askanews) – “Il Friuli Venezia Giulia e le altre Regioni italiane negli ultimi anni hanno avviato un importante percorso di dialogo con potenziali investitori riconoscendo l’importanza degli investimenti esteri non solo in chiave economica ma anche di rafforzamento delle alleanze strategiche, come è da sempre quella con gli Stati Uniti. Alleanze strategiche che riteniamo irrinunciabili e sulle quali dobbiamo investire con forza per rimarcare, in un mondo di repentini cambiamenti geopolitici, la nostra collocazione nell’Occidente fondato sui valori democratici e liberali”. Lo ha detto il governatore del Friuli Venezia Giulia, nonché presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Massimiliano Fedriga all’ambasciata italiana a Washington in apertura dei lavori del Secondo meeting annuale del Tansatlantic Investment Committee, la piattaforma progettuale e di networking nata due anni fa per sviluppare e accrescere le relazioni a livello euro-atlantico nell’ambito dei co-investimenti strategici al fine di incrementare la competitività e l’autonomia strategica e rafforzare i rapporti commerciali tra Usa e Italia, nonché con il Friuli Venezia Giulia.

“Stiamo implementando – ha aggiunto Fedriga che con il suo intervento ha aperto i lavori dell’importante meeting internazionale – il sistema di connessione tra i principali attori, nazionali e territoriali, dell’attrazione degli investimenti e ciascuna Regione si sta concentrando sulle proprie specificità sulle quali fare leva per aumentare l’attrattività”.

Fedriga si è poi soffermato sulle grandi opportunità di sviluppo delle relazioni tra il Friuli Venezia Giulia e gli Usa. “Gli Stati Uniti in questo momento storico – ha detto – sono un importante mercato di riferimento, sia per quanto riguarda l’export della nostra regione sia sul fronte degli investimenti sul territorio. Il Friuli Venezia Giulia esprime circa il 2% della popolazione nazionale, ma rappresenta invece il 6% degli investimenti diretti esteri totali in Italia. Ciò significa che ha saputo raggiungere gli investitori con le opportunità che può offrire in un contesto efficiente e dinamico. Il nostro territorio – ha aggiunto il governatore – rappresenta il luogo ideale per gli investitori che intendono operare su un mercato più ampio, come quelle mitteleuropeo e balcanico, beneficiando di un sistema logistico e portuale tra i primi d’Europa e di una consolidata vocazione sul fronte della ricerca scientifica”. Nell’ambito della missione istituzionale ed economica in corso in questi giorni tra Washington e New York, il governatore Fedriga ha anche incontrato Jasjit Singh, executive director di Select Usa – il braccio operativo del governo federale presso il Dipartimento di Stato del Commercio incaricato di promuovere e facilitare gli investimenti aziendali negli Stati Uniti – e i vertici delle più importanti partecipate statali del nostro paese già presenti negli Usa. Incontri volti a approfondire le opportunità di collaborazione strategica, di relazioni e di co-investimenti tra Usa e Regioni italiane. Argomenti che sono stati al centro anche del cordiale incontro tra l’ambasciatrice italiana negli Usa Mariangela Zappia e il governatore del Friuli Venezia Giulia.

Il programma della missione proseguirà con la partecipazione del governatore Massimiliano Fedriga alla serata del 48. Gala della National Italian American Foundation, evento che ogni anno celebra l’Italia, le sue bellezze e opportunita e riunisce i più autorevoli esponenti italoamericani del mondo economico ed istituzionale.