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Italia-Usa, Meloni: noi facciamo nostri interessi, americani i loro
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Italia-Usa, Meloni: noi facciamo nostri interessi, americani i loro

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“Comprendiamo importanza rapporto ma ciascuno deve difendere i propri”

Milano, 8 mag. (askanews) – “Entrambe comprendiamo quanto sia importante il rapporto transatlantico, ma entrambi allo stesso modo comprendiamo quanto sia necessario per ciascuno difendere i propri interessi nazionali. Quindi l’Italia difende i propri interessi nazionali esattamente come fa gli Stati Uniti ed è bene che su questo ci si trovi d’accordo”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, al suo arrivo a Milano, parlando dell’incontro con Rubio.Un incontro, ha proseguito Meloni, “molto ampio, molto costruttivo tra nazioni che chiaramente sono Nazioni alleate, un incontro nel quale abbiamo trattato tanto i temi il tema dei rapporti bilaterali, quanto ovviamente le grandi questioni e gli scenari internazionali: crisi in Medio Oriente, sicurezza, libertà di navigazione, quindi stretto di Hormuz”. Inoltre, “abbiamo parlato di alcuni dossier che sono particolarmente importanti per l’Italia, perché l’Italia storicamente gioca un ruolo e penso alla Libia e al Libano”, ha sottolineato la premier Ovviamente abbiamo parlato di Ucraina, abbiamo parlato di Cina, della prossima visita del presidente americano, quindi insomma sicuramente proficuo, sicuramente costruttivo, sicuramente franco”.

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