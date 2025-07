italia-usa,-meloni:-stessa-lingua-su-tanti-dossier,-bene-anche-per-occidente

Roma, 2 lug. (askanews) – “Italia e Usa su tanti dossier parlano la stessa lingua, è un elemento positivo nel complesso quadro internazionale. E’ un bene per i nostri rapporti e per la forza, unità e compattezza dell’Occidente, condizione imprescindibile per affrontare le grandi sfide. E lo è a maggior ragione quando il nostro punto di vista non è perfettamente coincidente. Il nostro rapporto si basa su lealtà, rispetto reciproco, sulla consapevolezza che la forza di uno è anche la forza dell’altro”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo a Villa Taverna alla cerimonia per la celebrazione 4 luglio, festa dell’Indipendenza americana.