italia-usa,-pagliara-(iic-new-york):-cultura-ponte-tra-i-due-popoli

New York, 31 gen. (askanews) – Promozione della cultura e della lingua italiana attraverso una nuova spinta comunicativa, un fitto calendario di eventi e nuovi festival letterari. Guardando in particolare alla platea americana. Ne hanno parlato a New York il direttore dell’Istituto Italiano di Cultura, il giornalista Claudio Pagliara, e il direttore di askanews Gianni Todini, in occasione di un incontro nella sede dell’Istituto insieme al direttore della Voce di New York, Giampaolo Pioli, con l’obiettivo di potenziare la copertura delle tante iniziative e delle molte novità introdotte da Pagliara.

Come ad esempio Zoom, il podcast del Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di NY, che ogni settimana accende i riflettori su protagonisti della scena culturale newyorkese.

Come evidenzia Pagliara “la cultura è sempre stata un ponte tra i due popoli e continua ad esserlo oggi”. Una missione che l’IIC New York sta portando avanti, d’intesa con l’Ambasciata italiana a Washington e il Consolato Generale d’Italia di New York, sviluppando la collaborazione con le grandi istituzioni culturali cittadine.

Oltre a dare nuovo impulso alle attività tradizionali, spazio allora alla biblioteca dell’Istituto – 30 mila volumi – con due iniziative culturali: un book club, per creare una comunità di italiani e americani amanti della letteratura italiana, e un reading in Italian, per i bambini e gli adolescenti che studiano in inglese e non vogliono perdere i contatti con la lingua di Dante. Altro aspetto da segnalare in ambito comunicazione il rilancio dei social dell’Istituto.