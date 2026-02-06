venerdì, 6 Febbraio , 26

Italia-Usa, palazzo Chigi: con Vance vedute comuni su sfide globali

Redazione-web
Milano, 6 feb. (askanews) – Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, ha avuto oggi a Milano un colloquio con il Vice Presidente degli Stati Uniti, J.D. Vance. All’incontro hanno preso parte il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, e il Segretario di Stato statunitense, Marco Rubio.

Il colloquio, riferisce una nota di palazzo Chigi, “ha confermato la solidità del rapporto strategico tra Italia e Stati Uniti, fondato su un partenariato storicamente radicato e articolato, e su profondi legami tra i due popoli, nonché su una comunanza di vedute sulle principali sfide globali, a partire dalla sicurezza energetica e dalla creazione di catene di approvvigionamento sicure e affidabili per i minerali critici”.

Il Presidente Meloni e il Vice Presidente Vance hanno inoltre approfondito i principali dossier di politica internazionale, “con particolare riferimento agli ultimi sviluppi in Iran e Venezuela”.

