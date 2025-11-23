italia-vince-coppa-davis,-musetti-esulta:-“avete-fatto-la-storia”.-e-alcaraz-si-complimenta

(Adnkronos) –

Lorenzo Musetti esulta per la vittoria dell’Italia in Coppa Davis. Il tennista azzurro, che ha deciso di rinunciare alla chiamata di capitan Volandri dopo le Atp Finals, ha seguito la finale di oggi, domenica 23 novembre, contro la Spagna, battuta 2-0 grazie alle vittoria di Berrettini e Cobolli nei due singolari e ha condiviso la sua gioia su Instagram. “Che braviii!!! Avete fatto la storia!”, ha scritto in una storia riprendendo il match point di Cobolli.

A fare i complimenti agli azzurri anche Carlos Alcaraz, grande assente della Spagna sconfitta in finale dall’Italia. In una storia pubblicata su Instagram, il tennista spagnolo ha pubblicato la foto del trionfo azzurro scrivendo: “Complimenti all’Italia per un’altra Davis”, ha condiviso con tanto di bandiera italiana, “molto orgoglioso della squadra, avete un cuore davvero grande”.

La decisione di Lorenzo Musetti, che aveva già vinto la Coppa Davis nel 2023 e 2024, era arrivata alla fine delle Atp Finals di Torino. Dopo la sconfitta con Carlos Alcaraz nell’ultima partita del girone, che ha decretato l’eliminazione dell’azzurro, Musetti, reduce da un tour de force nell’ultima parte della stagione volto proprio a conquistare i punti necessari a volare a Torino, ha spiegato il suo no.

“Vista la mia condizione fisica e la mia situazione fuori dal campo, anche familiare (è in arrivo il suo secondo figlio, ndr), ho parlato con Volandri e non giocherò la Coppa Davis. C’è dispiacere, purtroppo quest’anno non farò parte della squadra”, ha detto Musettiin conferenza stampa.