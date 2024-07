italia-zuccheri-coprob:-al-via-campagna-saccarifera-2024,-ettari-in-aumento

I due zuccherifici chiamati a lavorare 2 mln tonnellate di barbabietole

Milano, 31 lug. (askanews) – La campagna saccarifera 2024 di Italia Zuccheri si è presentata al via con una superficie tornata sopra i 30.000 ettari. I due zuccherifici di Coprob di Pontelongo (PD) e di Minerbio (BO) saranno chiamati a lavorare circa due milioni di tonnellate di barbabietole provenienti da 7 Regioni (Emilia-Romagna, Marche, Veneto, Lombardia, Friuli Venezia-Giulia, Piemonte e Umbria).

La coltivazione, come dimostrato anche dalla appena conclusa trasformazione delle bietole biologiche, coltivate su poco meno di 1.500 ettari, si presenta al via in buone condizioni, grazie anche ad un andamento stagionale finora favorevole. La barbabietola ha comunque dimostrato, nel recente passato, di essere competitiva rispetto alle altre colture anche in condizioni di avversità climatica, grazie alla costante ricerca e innovazione nel campo della genetica e delle tecniche di coltivazione.

“L’aumento di ettari di questa campagna ci riempie di orgoglio per il grande lavoro svolto in questi anni e di ottimismo per il futuro, vogliamo dare stabilità alla bieticoltura italiana, soprattutto in Veneto, una zona dal grande potenziale di produttività e soddisfazione per i soci” dichiara Maccaferri.