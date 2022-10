Italian Pro Tour: Senior Italian Open a Gonzalez, sesto Canonica

L’argentino ha superato nel finale il sudafricano James Kingston

Roma, 23 ott. (askanews) – Ricardo Gonzalez ha vinto con 211 (69 72 70, -2) colpi il Senior Italian Open disputato sull’impegnativo percorso dell’Argentario Golf & Wellness Resort (par 71). L’argentino ha superato nelle battute finali il sudafricano James Kingston, secondo con 214 (+1), il quale non è riuscito a difendere il titolo conquistato nel 2021. Tra i protagonisti dell’undicesima edizione dell’evento Emanuele Canonica, sempre nelle posizioni d’avanguardia e sesto con 217 (69 74 74, +4). Nel settimo e penultimo evento dell’Italian Pro Tour, il circuito delle gare nazionali e internazionali organizzato dalla Federazione Italiana Golf, con il supporto dell’official advisor Infront, e che fa parte anche del Legends Tour, riservato ai campioni “over 50”, Ricardo Gonzalez, nativo di Corrientes nel cui palmarès figurano quattro successi sul DP World Tour, due sul Challenge Tour, tre sul PGA Tour Latinoamerica e altri 17 in Sudamerica dei quali dieci in patria, ha firmato il primo titolo sul Legends Tour facendosi un bel regalo per i 53 anni che compie domani, 24 ottobre. Leader dopo due round insieme a Kingston, ha iniziato molto male con quattro bogey sulle prime nove buche, ma in quelle di rientro è stato impeccabile e ha avuto partita vinta con cinque birdie per il 70 (-1). Unico giocatore sceso sotto par, per l’impresa ha ricevuto un assegno di 45.000 euro su un montepremi di 300.000 euro. Kingston, in una giornata molto ventosa, ha ceduto nettamente nella seconda parte del tracciato con quattro bogey. Ha chiuso in 73 (+2) aggiungendo un eagle, un birdie e un altro bogey. Emanuele Canonica è stato terzo fino alla buca 16, poi un triplo bogey lo ha punito oltre misura. Il 74 (+3, tre birdie, un bogey, un doppio e un triplo bogey) ha fatto sesta posizione insieme allo scozzese Gary Orr e allo svedese Michael Jonzon. In terza con 216 (+3) l’inglese Gary Wolstenholme, che per un breve tratto è stato anche leader, l’austriaco Markus Brier e il gallese Stephen Dodd, che si era imposto nel 2016. La stagione dell’Italian Pro Tour si concluderà con il Campionato Nazionale Open (23-26 novembre, Golf Nazionale, Sutri). continua a leggere sul sito di riferimento