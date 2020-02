Italian Sport Awards, Di Lorenzo: “È un premio importante per me. Il Napoli mi ha consacrato”

Il terzino del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, è stato premiato agli Italian Sport Awards e ha ringraziato i suoi compagni per tale premio

Giovanni Di Lorenzo, terzino del Napoli, è stato premiato agli Italian Sport Awards e ha così parlato:

Questo premio è molto importante per me. Sinceramente è una bellissima soddisfazione riceverlo dopo il primo anno in Serie A. Sono veramente felice. I miei ringraziamenti vanno ai miei ex compagni e allenatori perché è anche grazie a loro che ho ricevuto la grande chiamata del Napoli. Per me è stata una consacrazione. Bisogna continuare a crescere e fare meglio. Personalmente devo continuare a fare molto bene e dare il massimo per la squadra e mettermi a completa disposizione