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Italiane delle scienze, Elena Pasquali: il potere sui nostri dati
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Italiane delle scienze, Elena Pasquali: il potere sui nostri dati

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Roma, 26 mag. (askanews) – “Non avere il controllo della visibilità dei propri dati è qualcosa di molto più grande che semplicemente ricevere delle pubblicità noiose. Significa, per esempio, non essere più in grado di ottenere un’assicurazione nel momento in cui i miei dati relativi al mio battito cardiaco, piuttosto che la mia bassa attività fisica, sono disponibili… così come pure i dati relativi alla mia guida. guidi troppo veloce, acceleri troppo, non ti darò un’assicurazione. Quindi 1984 è diventato una realtà, ma abbiamo la possibilità di cambiare le cose”.

A parlare è Elena Pasquali, CEO di Ecosteer, che lavora da anni sulla cybersecurity, prima da Londra, ora dall’Italia, a Bolzano, in una puntata del podcast “Italiane della scienza” prodotta da Askanews e ideato da Alessandra Quattrocchi. Dovremmo tutti essere coscienti che per legge abbiamo la proprietà dei nostri dati, quelli che ogni giorno vengono succhiati dagli apparecchi intelligenti che popolano le nostre case e le nostre vite. Elena Pasquali da anni lavora sulla crittografia per riconsegnarci il controllo dei dati. Biologa di formazione, imprenditrice per passione, entra nei dettagli, e ci parla anche di Brexit e dei pregiudizi che assalgono le imprenditrici della scienza.

Quanto alla comprensione del problema, “c’è poco non solo in Italia, ma in tutta Europa. La cybersecurity è considerata un accessorio e non qualcosa di strategico. Ma il vero problema dell’Europa è la avversità all’innovazione” dice. “Se vogliamo qualcosa di perfetto, alla fine ce lo darà chi prima ha provato e sbagliato e riprovato, e sbagliato fino a che non arriva ad avere qualcosa di perfetto. Gli americani e i cinesi”. E i pregiudizi? “le donne che fondano aziende vanno bene fino a quando fanno appunto biotech piuttosto che FEM tech o comunque qualunque cosa correlato alla cura. Se entrano in materie scientifiche più hard immediatamente quello che fanno perde di credibilità, e questo è stato un problema anche per la nostra azienda, è una cosa che mi spacca il cuore dover dire ma purtroppo è così”.

“Italiane della scienza” è un podcast della rubrica SGUARDI prodotto da askanews e ideato da Alessandra Quattrocchi.

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