Italiani ed europei “al volante”, meno rischi ma ancora troppa inciviltà

Roma, 27 mag. (askanews) – Alla vigilia del primo ponte estivo del 2 giugno, a rischio bollino rosso sulle strade italiane, la Fondazione Vinci Autoroutes pubblica i risultati del 15° Barometro Europeo della Guida Responsabile. Realizzato da Ipsos su 12.403 soggetti, in 11 Paesi europei, questo sondaggio offre un’ampia panoramica sui comportamenti a rischio e un preciso identikit degli italiani al volante. Nello specifico, permette di monitorare l’andamento delle condotte pericolose e delle buone pratiche per contribuire a orientare i corretti messaggi di prevenzione.

La Fondazione Vinci Autoroutes ha pubblicato i risultati del 15° Barometro della Guida Responsabile, realizzato da Ipsos, dove si analizzano i comportamenti di italiani ed europei legati alla guida. Le risposte degli intervistati dimostrano che, se i dati sui comportamenti a “rischio” sono in diminuzione, quelli relativi a casi di inciviltà e intolleranza continuano ad incidere in modo sostanziale sul rispetto delle regole autostradali e sulla sicurezza degli utenti alla guida.

L’88% degli automobilisti italiani (contro l’83% di quelli europei) dichiara infatti temere il comportamento aggressivo degli altri conducenti; circa il 50% ammette di insultare gli altri conducenti, oltre il 44% suona il clacson a sproposito ai conducenti che lo irritano, circa il 30% segue deliberatamente a brevissima distanza il veicolo di un conducente che lo irrita mentre oltre il 15% scende dal veicolo per discutere con un altro conducente.

Dalla ricerca emerge inoltre che l’autoindulgenza di italiani ed europei nei confronti della propria condotta e la loro severità verso quella degli altri rimangano piuttosto elevate: gli automobilisti italiani sono convinti di essere dei conducenti provetti: il 96% (così come il 98% di quelli europei) cita almeno un aggettivo positivo per descrivere il proprio comportamento alla guida. La stragrande maggioranza dei nostri concittadini si considera infatti attento (80%), calmo (49%) o cortese (22%). Sebbene alcuni ammettano di essere stressati (15%), non si considerano quasi mai aggressivi (3%), irresponsabili (solo 1%) o pericolosi (0,5%).

I cattivi conducenti sono, ai loro occhi, sempre e comunque gli altri utenti della strada: quasi 8 conducenti su 10 citano almeno un aggettivo negativo per descrivere i comportamenti altrui, ritenendoli pericolosi (32%), irresponsabili (47%), aggressivi (25%) o stressati (39%).

Alcuni automobilisti poi ammettono di comportarsi diversamente quando sono al volante, sentendosi protetti dall’abitacolo dell’auto. Nervosismo, impulsività o aggressività: quasi 1 automobilista su 6 ammette di non essere più la stessa persona quando è al volante (13%), il 18% degli automobilisti si sente “come in una bolla ” e presta meno attenzione agli altri (18%) e il 14% arriva addirittura a considerare che, sulla strada, vale il principio “ognuno per sé”. E anche se quest’anno i comportamenti aggressivi e incivili sembrano essere in diminuzione, sono ancora troppi frequenti.

“Dalla prima edizione del Barometro Europeo della Guida Responsabile – spiega Bernadette Moreau, Delegata Generale della Fondazione VINCI Autoroutes – la maggior parte dei comportamenti studiati si sta muovendo finalmente verso la giusta direzione. Tuttavia, l’assunzione di rischi e la maleducazione sono ancora molto diffusi. Questo cambiamento però ci incoraggia ad intensificare le nostre campagne di informazione sui pericoli di alcuni comportamenti alla guida e sui vantaggi di una guida rilassata e tollerante, per sé e per gli altri”.

Per quanto attiene invece al rispetto del codice stradale sia automobilisti italiani che quelli europei hanno fatto registrare un lieve miglioramento dei diversi comportamenti al volante anche se i dati restano allarmanti: 80% degli automobilisti italiani dichiara di superare di alcuni chilometri orari il limite di velocità indicato (mentre la media europea sale al 85%); Il 54,5% non rispetta le distanze di sicurezza, circa il 50% circola sulla corsia centrale in autostrada e il 33% sorpassa a destra in autostrada.

Distrazioni alla guida, sonnolenza, uso di alcol, droghe e farmaci: fenomeni molto frequenti e preoccupanti Per quanto concerne i comportamenti a rischio più frequenti, permangono per lo più costanti, rispetto agli anni passati, quelli che possono causare gravi rischi alla guida: il 78% degli automobilisti in Italia ammette infatti di utilizzare lo smartphone o imposta il GPS mentre si trova al volante; il 71% telefona mentre guida (percentuale stabile e sopra la media europea che si attesta 67%); circa il 24% invia o legge messaggi di testo o e-mail mentre guida. Infine, l’79% degli automobilisti italiani dichiara di distogliere talvolta lo sguardo dalla strada per più di 2 secondi quando è al volante ; l’8% guarda un film o un video su smatphone o tablet mentre è alla guida.

Inoltre, il 26% degli automobilisti italiani (contro il 32% egli europei) si mette al volante nonostante si senta molto stanco e il 5% dei conducenti dichiara di guidare in stato di ebbrezza, ossia con un tasso alcolemico superiore a quello consentito; Il 2% ha già guidato dopo aver fumato cannabis e circa il 5% degli automobilisti italiani ammette di guidare dopo aver assunto farmaci che potrebbero compromettere l’attenzione (percentuale che sale all’8% per quelli europei).

Sicurezza durante i cantieri stradali: mancanza di attenzione e precauzione da parte degli automobilisti La sicurezza di chi lavora su strade e autostrade è una delle principali preoccupazioni dei gestori, che conducono regolarmente campagne di sensibilizzazione rivolte agli automobilisti.

I dati attuali sono ancora allarmanti se si pensa, infatti, che l’83% degli automobilisti italiani (contro una media nettamente inferiore dei driver europei che si attesta al 73%) non adotta sistematicamente le misure di precauzione essenziali per la sicurezza del personale quando si avvicina a una zona di cantiere: circa il 50% degli automobilisti italiani ed europei dimentica infatti di rallentare in prossimità di una zona soggetta a lavori in corso, rischiando di provocare incidenti molto gravi che possono mettere a rischio la vita propria ed altrui.