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Italiani morti alle Maldive, Greenpeace ricorda Monica Montefalcone
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Italiani morti alle Maldive, Greenpeace ricorda Monica Montefalcone

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La docente di Genova aveva collaborato con l’associazione

Roma, 15 mag. (askanews) – Greenpeace ricorda Monica Montefalcone la 51enne, docente in Ecologia all’Università di Genova, scomparsa alle Maldivedurante un’immersione con altri quattro italiani, Giorgia Sommacal, sua figlia, Muriel Oddenino, Federico Gualtieri e Giorgio Benedetti.Nel video diffuso dall’associazione ambientalista, di cui è stata collaboratrice per il progetto Mare Caldo sugli effetti della crisi climatica nel Mediterraneo e per il progetto AMPower sull’allargamento delle aree marine protette italiane, si vede la donna in barca e durante le immersioni.”Questa tragedia ci ha colpito profondamente. Vogliamo esprimere alla famiglia di Monica Montefalcone il nostro più sentito cordoglio – ha commentato Greenpeace Italia – ricercatrice di grande professionalità, era anche una persona di rara generosità ed entusiasmo. Non esitò un istante ad accettare la collaborazione con Greenpeace, sempre pronta a mettersi in prima fila per la tutela del mare. Monica sarà per sempre una guerriera dell’arcobaleno”.”Ringrazio Monica per tutte le immersioni, le interviste, le discussioni sul mare e le risate. I suoi insegnamenti sono stati preziosi, così come il suo contributo ai progetti di Greenpeace. Ci mancheranno immensamente la sua professionalità e i suoi consigli. Voglio ricordarla con la treccia da un lato, seduta sul gommone mentre sorride prima di scendere giù. Ciao Monica” ha detto Valentina Di Miccoli della campagna Mare di Greenpeace Italia. E Giorgia Monti, ex responsabile della campagna Mare di Greenpeace Italia, ha aggiunto: “Monica era una incredibile persona oltre che una cara amica. Con lei abbiamo fondato il progetto Mare Caldo coinvolgendo in pochi anni un’ampia rete di aree marine protette. Con lei ho condiviso tante missioni di studio e immersioni. Voglio ricordarla con quella luce speciale che aveva negli occhi quando parlava delle meraviglie del mare e dell’importanza di proteggerle”.

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