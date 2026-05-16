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Italiani morti alle Maldive, iniziate immersioni per recupero dei corpi
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Italiani morti alle Maldive, iniziate immersioni per recupero dei corpi

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(Adnkronos) – La Guardia costiera delle Maldive ha iniziato le immersioni per recuperare i corpi dei 4 subacquei italiani dispersi da giovedì scorso. Sono cinque i connazionali morti nell’incidente, il corpo di uno di loro, Gianluca Benedetti, è stato recuperato e successivamente identificato. 

La Farnesina ha spiegato in una nota che il ministro degli Esteri Antonio Tajani è in contatto con l’ambasciatore d’Italia a Colombo Damiano Francovigh (competente per le Maldive) e la console onoraria a Malé Giorgia Marazzi che sono imbarcati sull’unità di appoggio ‘Ghazee’ della Guardia costiera per seguire le operazioni di recupero dei connazionali che hanno perso la vita. 

Tajani ha dato disposizioni alla Farnesina di seguire il recupero dei corpi, ma anche di offrire assistenza alle famiglie degli scomparsi e ai connazionali che adesso dovranno rientrare in Italia. Su sua richiesta, la polizia maldiviana metterà a disposizione un team predisposto per il supporto psicologico per i connazionali coinvolti. Il ‘Duke of York’, lo yacht su cui erano ospitati i 25 turisti italiani fra i quali i 5 sub morti, ha raggiunto la capitale Malé. In mare al momento otto sommozzatori maldiviani si alternano nelle operazioni. 

“Le normative maldiviane consentono le immersioni ricreative fino a una profondità di 30 metri” ed è per questo che verrà condotta un’indagine sulla morte dei cinque sub italiani per accertare come mai si siano immersi in una grotta a una profondità di circa 60 metri, ovvero “superiore a quella consentita”, scrive il quotidiano delle Maldive ‘Mihaaru’. 

Intanto il ministero del Turismo e dell’Aviazione Civile delle Maldive ha sospeso a tempo indeterminato la licenza di esercizio della ‘MV Duke of York’ a causa della gravità dell’incidente e per agevolare le indagini. 

 

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