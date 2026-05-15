italiani-morti-alle-maldive,-la-farnesina:-“iniziate-le-operazioni-di-recupero-delle-5-salme”

ROMA – L’Ambasciatore d’Italia a Colombo (competente per le Maldive) è arrivato da qualche ora a Malè e incontrerà i responsabili della guardia costiera presenti nella capitale. Lo fa sapere il ministero della Farnesina in una nota. Sul luogo dell’incidente in cui sono deceduti 5 subacquei italiani, sono giunte le imbarcazioni di soccorso della Guardia costiera maldiviana. A bordo sono presenti i sommozzatori della Guardia costiera e della polizia e un esperto sommozzatore italiano che ha già collaborato con le autorità. Al momento, le condizioni meteo potrebbero impedire l’avvio delle operazioni di recupero, ma dovrebbe essere effettuata una prima immersione volta a esplorare i punti di accesso della grotta, in attesa di un miglioramento delle condizioni meteorologiche.

LA DINAMICA DELL’INCIDENTE

Il gruppo era partito dalla nota safari boat ‘Duke of York’ per un’immersione che si è rivelata fatale. Secondo le prime ricostruzioni fornite dal Ministero degli Esteri, i sub sarebbero deceduti nel tentativo di esplorare alcune grotte a una profondità di circa 50 metri. Le ricerche sono state rapide, ma purtroppo si sono concluse con il ritrovamento dei corpi ormai privi di vita.

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