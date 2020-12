Italia’s Got Talent 2021: quando inizia e quali saranno i giudici? Le anticipazioni | ANTEPRIMA

Tutti pronti ai nastri di partenza. Italia’s Got Talent 2021 sta per tornare. Quando inizia il talent di Sky in onda su Tv8? Quali saranno i giudici che dovranno riconoscere i diversi talenti e chi presenterà il programma da dietro le quinte, così come vuole la trasmissione? Ecco tutte le anticipazioni in merito alla nuova ed attesissima stagione dello show che sta spopolando in tutto il mondo. Noi di SuperGuidaTv possiamo fornirvi la data di messa in onda in anteprima.

Italia’s Got Talent 2021, data inizio: quanto dovremo attendere?

Quanto ancora dovremo attendere prima di vedere la nuova edizione di Italia’s Got Talent? Il 2021 arriverà traghettandosi dietro le nuove puntate del talent passato a Sky ed in onda su Tv8. Sì proprio così. A fine gennaio vedremo infatti in onda nuove entusiasmanti puntate.

Artisti, musicisti, ballerini, acrobati, inventori, comici, maghi e performer di vario tipo, ma soprattutto di ogni età hanno già calcato il palco del talent per essere sottoposto al giudizio di 4 Vip molto spietati. Solo alcuni di loro, però, hanno ottenuto 4 sì e la possibilità di continuare il proprio percorso. Insomma le luci della ribalta non si accenderanno per tutti quelli che hanno provato ad avere i famosi 15 minuti di visibilità.

Da mercoledì 27 gennaio 2021 però il pubblico di Tv8 vedrà finalmente andare in onda le nuove selezioni. I telespettatori potranno così vivere grandi emozioni e tener il fiato sospeso durante le esibizioni di acrobati e maghi, ridere a crepapelle con i comici e piangere tutte le lacrime con altri talentuosi concorrenti pronti a sciogliere, attraverso la loro arte, anche i cuori più duri.

La giuria e la conduttrice: squadra che vince non si cambia

Al timone di Italia’s Got Talent 2021 ritroveremo Lodovica Comello. Dopo la sua assenza, durante la Finale della precedente stagione, c’era chi era pronto a scommettere che la conduttrice sarebbe stata sostituita da Enrico Papi. Il conduttore, volto noto dei game di Tv8, sembrava essere in pole position per ‘rubare’ il posto alla collega che, si era dovuta fermare, causa gravidanza. La Comello però, nonostante Papi abbia portato a termine il suo compito egregiamente, si è tenuta stretta il suo posto meritatamente. I fan non devono temere. E’ certo che la ritroveremo lì dove l’abbiamo lasciata.

Come se non bastasse, voci di corridoio annunciano trattative in corso fra Mediaset ed Enrico Papi. Il conduttore passerà alla concorrenza?

Confermati anche i giudici. A giudicare i talenti che si presenteranno sul palco troveremo dunque: il simaticissimo Frank Matano, l’irriverente Mara Maionchi, Federica Pellegrini e il cattivissimo Joe Bastianich. Perfino sulla presenza in giuria di quest’ultimo erano nati molti dubbi. Il motivo? Causa Covid-19 e l’impossibilità di spostarsi dall’America all’italia, anche lui era stato sostituito, per la scorsa Finale, da un altro Vip. Come i telespettatori ricorderanno al posto di Bastianich si era seduto in giuria Enrico Brignano. Si è però trattato di una semplice sostituzione. Nessuno ha ‘rubato’ il posto a nessuno.

