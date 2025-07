italiastatodidiritto:-pdl-sciascia-tortora-per-garanzie-detenuti

Convegno organizzato a Milano presso il carcere di San Vittore

Milano, 1 lug. (askanews) – “La proposta di legge Sciascia-Tortora, presentata alla Camera a settembre 2024, consiste in due interventi molto semplici. Il primo è la previsione di un’esperienza formativa carceraria di 15 giorni per i magistrati in tirocinio, anche con il pernottamento. Questo per rendersi conto di com’è la realtà penitenziaria e anche, quando assumeranno la funzione, delle conseguenze che una sentenza di condanna o un provvedimento cautelare può determinare su una persona. Il secondo intervento della proposta prevede un approfondimento dello studio della letteratura sulla giustizia, e qui il richiamo alla persona di Sciascia e alla persona di Tortora, come disse anche Nordio nel 2011 a un convegno di studi sciasciani, oltre al diritto penitenziario. Questo perché i magistrati, secondo questa proposta, sono lo strumento di tutela delle garanzie e delle libertà del detenuto”. Lo ha detto il presidente dell’associazione Italiastatodidiritto, Guido Camera, a margine del convegno “Progetto di legge Sciascia-Tortora per una giustizia (più) umana e consapevole”, che si è svolto a Milano presso il carcere di San Vittore, a cui hanno partecipato, tra gli altri, il Presidente del Senato Ignazio La Russa e il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana in collegamento, la compagna di Enzo Tortora, Francesca Scopelliti, e i deputati Giorgio Mulè, Benedetto Della Vedova, Maria Elena Boschi e Debora Serracchiani.