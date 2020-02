L’Italia del rugby ha rimediato la seconda sconfitta (in altrettante uscite) del “Sei Nazioni 2020”. Gli azzurri hanno perso per 35-22, allo Stade de France di Parigi, di fronte ai “galletti” transalpini. Dopo il brutto ko della scorsa settimana, contro i campioni in carica del Galles, la nuova formazione azzurra targata Franco Smith ha dimostrato ampi passi avanti al cospetto della Francia.

La gara si è aperta con i galletti subito avanti per 13-0: punizione di Ntamack, meta di Thomas e meta di Ollivon. Buona la reazione dell’Italia, fino al 13-10: meta di Minozzi, trasformazione di Allan e punizione dello stesso Allan.

L’articolo Italrugby ancora ko al 6 Nazioni, 35-22 in Francia proviene da Notiziedi.

