its-fondazione-g.-caboto,-formazione-per-le-professioni-del-mare

Didattica specifica ed esperienze pratiche per i giovani

Gaeta, 1 dic. (askanews) – Si è tenuta quest’oggi presso il Teatro Ariston di Gaeta la consegna dei diplomi dell’ITS Academy Fondazione Giovanni Caboto che da anni garantisce un’adeguata formazione a tutti gli studenti che intendono intraprendere una carriera del mare. In particolare, l’ITS Academy Fondazione Giovanni Caboto, rispetto ad altri percorsi di studio, garantisce un’accurata preparazione didattica specifica, ma soprattutto una formazione pratica tramite esperienze di navigazione. Cesare d’Amico, Presidente dell’ITS Fondazione G. Caboto, ha dichiarato: “La formazione del nostro ITS risulta importante perché è mirata, specifica e concreta. I giovani rispondono in maniera più positiva ed, inoltre, hanno la possibilità di navigare e di riscontrare sul campo l’importanza del percorso didattico che hanno svolto. Un altro aspetto fondamentale è che i nostri studenti sanno che, al termine del percorso formativo, hanno accesso ad un lavoro sicuro”. Corsi per diventare Ufficiale di Coperta, Addetto ai Servizi ai Passeggeri e non solo: nel corso degli anni, l’offerta formativa dell’ITS Academy Fondazione Giovanni Caboto si è arricchita sempre di più. Clemente Borrelli, Direttore Generale dell’ITS Fondazione G. Caboto, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “L’offerta formativa del nostro ITS risponde all’area di riferimento della mobilità sostenibile, noi operiamo nell’ambito della mobilità delle persone e delle merci e della infomobilità ed infrastrutture logistiche. Nella programmazione del nostro piano di formazione, in quest’ultimo anno, abbiamo proposto cinque nuovi corsi come conduzione del mezzo navale, gestione impianti ed apparati di bordo, servizi ai passeggeri, logistica ed anche nautica da diporto. Lavoriamo nella formazione delle figure professionali che operano sul mare, per il mare e nell’indotto generato dall’economia del mare. I nostri corsi sono organizzati e promossi solo se a monte c’è una richiesta da parte del mondo del lavoro: per questo, lo sbocco lavorativo è garantito per i nostri studenti”. L’evento è stato anche l’occasione per fissare gli obiettivi dei prossimi tre anni dell’ITS Academy Fondazione G. Caboto: un raddoppio degli studenti, la formazione di diverse e nuove figure professionali, l’ampliamento e innovazione dei laboratori e simulatori. In occasione della consegna di circa 250 diplomi agli studenti dell’ITS, l’Ariston di Gaeta ha ospitato anche la tavola rotonda ‘Blue Skills: un mare di opportunità” per porre l’attenzione sulla rilevanza dell’economia del mare per il nostro Paese, evidenziando il ruolo che si è ritagliato la Fondazione Caboto nel settore.