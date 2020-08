It’s Okay to Not Be Okay su Netflix: trama e cast della serie sudcoreana

Anche la Sud Corea sforna serie Tv degne di nota. Su Netflix arriva It’s Okay to Not Be Okay, che racconta l’inusuale e particolare storia d’amore tra una scrittrice asociale e un operatore sanitario di un reparto psichiatrico. Nota in patria col titolo originale Saikojiman gwaenchana (letteralmente Psycho But It’s Okay), la serie Tv è andata in onda ogni sabato e domenica in prima serata sulla rete sudcoreana tvN, dal 20 giugno al 9 agosto per un totale di sedici episodi. It’s Okay to Not Be Okay ha sviluppato un seguito di fan molto appassionato in Oriente, tanto che la produzione ha finora rilasciato diversi album con la colonna sonora. La serie Tv è disponibile su Netflix dal 16 agosto con tutti gli episodi.

It’s Okay to Not Be Okay: la trama della serie Netflix

Ambientata in Sud Corea, la storia segue la vita di Moon Gang-tae che lavora come infermiere in un istituto psichiatrico. Con il suo carattere calmo e benevolo riesce a farsi apprezzare dai pazienti, con cui agisce in modo profondamente empatico. Impegnato sul lavoro, Moon Gang-tae non ha tempo per pensare all’amore. Un giorni incontra Ko Moon-young, una famosa autrice di libri per bambini che soffre di un disturbo antisociale di personalità e, a causa di questa sua malattia, non ha mai conosciuto l’amore. Dopo un’iniziale diffidenza, i due iniziano lentamente a conoscersi, finendo per sostenersi a vicenda e imparare a vedere la vita in maniera più positiva. L’incontro sarà anche occasione per svelare segreti celati nel loro tormentato passato.

It’s Okay to Not Be Okay: il cast e i personaggi della serie Tv

Nel cast di It’s Okay to Not Be Okay, Kim Soo-hyun nel ruolo di Moon Gang-tae, operatore sanitaria dell’ospedale psichiatrico; Seo Ye-ji interpreta Ko Moon-young, autrice di libri per bambini che ha avuto un’infanzia molto burrascosa e un rapporto difficile con i suoi genitori; Oh Jung-se interpreta Moon Sang-tae, fratello maggiore di Moon Gang-tae, è un ragazzo autistico e fan dei libri di Ko Moon-young; Park Kyu-young nel ruolo di Nam Ju-ri, infermiera e collega di lavoro di Moon Gang-tae, per cui ha una cotta.

