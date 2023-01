Itway, Angelo Salice alla guida della business unit cybersecurity

Presidente Farina: sue competenza grande valore per azienda

Roma, 24 gen. (askanews) – Angelo Salice è il nuovo aanager della Business Unit di Cyber Security di Itway e collaborerà con il top management aziendale nel percorso di sviluppo del mercato e di crescita e consolidamento dell’offering di security in coerenza con il Piano Industriale 2022-2027, con l’obiettivo di far evolvere l’attuale offerta di prodotti e servizi così da renderla sempre più rispondente alle esigenze del mercato. Ne dà notizia un comunicato dell’azienda aggiungendo che Salice è una figura molto conosciuta nell’ambito della Cyber Security, con un’esperienza più che ventennale nell’ Information Security, Risk Management e Compliance. Ha lavorato in diverse realtà aziendali e multinazionali, tra cui Symantec, con ruoli di responsabilità sempre crescenti, gestendo progetti strategici presso Clienti di primaria importanza a livello nazionale e internazionale.

“E’ per me un piacere e un onore essere parte di Itway, azienda con una lunga storia ed esperienza in ambito Security” dichiara Angelo Salice “Entro a far parte di un’azienda che rappresenta una eccellenza e a cui confido di poter dare il mio contributo. Il piano industriale 2022-2027 della BU Cyber Security, a cui ho contribuito nella stesura, è sfidante ma sicuramente realizzabile. L’obiettivo per i prossimi anni è far sì che Itway sia sempre più un solution provider di Security in grado di rispondere in maniera efficace alle esigenze dei clienti, offrendo soluzioni e servizi ad alto valore aggiunto e con i massimi livelli di qualità del mercato. Focalizzazione dell’offering ed eccellenza sono gli elementi su cui puntiamo per rendere Itway sempre più un player di riferimento sul mercato”.

“Sono molto felice dell’ingresso di Angelo in Itway” dichiara il presidente G. Andrea Farina che prosegue “le sue competenze e la sua esperienza rappresentano un grande valore per l’azienda. E’ un manager conosciuto dal mercato Cyber e molto apprezzato dai clienti, dai partner e dai vendor e il suo inserimento in Itway rappresenta un passaggio fondamentale nella strategia di evoluzione, di crescita e di sviluppo della Business Unit di Cyber Security di Itway. Sono sicuro che Angelo saprà dare un valido contributo al nostro gruppo”.

