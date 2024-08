ius-scholae,-forza-italia-rilancia-un-video-di-silvio-berlusconi:-“lui-era-favorevole”

ROMA – “Ascoltate le parole del Presidente Silvio Berlusconi sullo Ius Scholae. Lui era favorevole a concedere la cittadinanza ai figli di stranieri nati in Italia che avessero completato la scuola dell’obbligo, Forza Italia continua coerentemente ad esserlo”. In un messaggio su X il partito rilancia un video del Cavaliere per sottolineare con fermezza il proprio appoggio all’argomento Ius Scholae.

Nella clip di repertorio, Berlusconi dice: “Riteniamo che dare la cittadinanza ai figli di stranieri che vivono in Italia sia doveroso quando questa persona è stata allieva di un ciclo scolastico che gli consente di parlare la nostra lingua, conoscere la nostra storia e apprezzare i punti cardine della nostra civiltà”. In questi giorni si sono espressi a favore i ministri Tajani e Bernini, ma il dibattito rimane acceso.

I PARERI CONTRARI DI LEGA E FRATELLI D’ITALIA

Il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini ha spiegato che questa “non è una priorità, non è nell’agenda di governo”. E ha aggiunto che “siamo il Paese europeo che da anni dà più cittadinanza ai cittadini stranieri, quindi io ritengo assolutamente di buonsenso il compimento del diciottesimo anno e la conoscenza della lingua” per ottenerla.

Giorgia Meloni non ha ancora commentato. Il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti, ha, però, fatto sapere: “Ci sia consentito dire una cosa agli alleati: nel programma di governo non c’è questo argomento e non c’è neanche nei singoli programmi dei partiti. Gli elettori hanno votato un programma: è legittimo discutere di questioni esterne al programma, ma c’è il fondato dubbio che questo sia un argomento speculare dell’opposizione per creare confusione nella maggioranza“.

LEGGI ANCHE: Ius Scholae, Tajani: “Essere italiano non è legato alle generazioni. Contano i valori”

LEGGI ANCHE: Ius Scholae, Bernini: “Per noi è sempre stato tema cruciale”

COSA È LO IUS SCHOLAE

Lo Ius Scholae è una proposta di legge che lega l’acquisizione della cittadinanza da parte di bambini nati in Italia o arrivati prima dei 12 anni al compimento di un ciclo di studi (5 anni).

L’articolo Ius Scholae, Forza Italia rilancia un video di Silvio Berlusconi: “Lui era favorevole” proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it