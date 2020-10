Iva Zanicchi a Verissimo: da Gabriel Garko a Tarallo e l’Ares | Video Mediaset

Iva Zanicchi a Verissimo ha parlato per la prima volta del grave un problema di salute che ha colpito nei mesi scorsi il suo compagno, Fausto Pinna. “Durante il primo periodo di lockdown io e Fausto eravamo chiusi in casa e mi sono accorta che non stava bene. Sono riuscita a farlo ricoverare a Milano, convinta si trattasse di un problema al cuore, invece, si trattava di un tumore serio”. I due non hanno perso la voglia di lottare e scherzare e la cantante ha così voluto lanciare un messaggio positivo. La Zanicchi ha parlato di Garko, di Tarallo e del suo futuro in tv. Il video Mediaset.

