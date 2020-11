Iva Zanicchi racconta al TG5 la sua esperienza col Covid 19 | Video Mediaset

Iva Zanicchi interviene al TG5 per raccontare la sua esperienza con il Covid 19. La cantante è stata ricoverata in ospedale per nove giorni e non nasconde per un attimo di aver pensato al peggio. Per fortuna le cose sono andate bene e la grandissima Iva è tornata a casa. ”

“Sono stati 9 giorni di ospedale brutti, cè stato un attimo quando non riuscivo a respirare bene e lì ho avuto un attimo un brutto pensiero; va bene, se adesso si evolve e io debba finire in sala di rianimazione è finita. Ho avuto un pensiero brutto di non farcela, ma è durato pochissimo. La fede aiuta tantissimo” – ha detto l’Aquila di Ligonchio.

Sul finale le parole di Iva Zanicchi sono per i negazionisti del Coronavirus: “basterebbe che queste persone potessero andare a visitare certi reparti degli ospedali e vedere la sofferenza. Quando vedi persone che non respirano, con i caschi in testa, come si può essere così imbecilli e dire che non esiste? Esiste. Ti colpisce gli organi più delicati che hai. E’ un virus vigliacco che ti colpisce anche psicologicamente e questo non glielo devi permettere mai”.

Ecco il video Mediaset con l’intervento completo di Iva Zanicchi al TG5.

